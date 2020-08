Scuola: Gallo (Pd), su voucher Regione smetta scaricare colpe

"Pasticci e ancora pasticci. La Giunta Cirio a poco più di un anno dal suo insediamento continua a distinguersi per i tanti errori di governo. Oggi è la volta della questione dei voucher scuola che, in pochissime ore, sono stati promessi a 45.000 persone e subito revocati". Lo dichiara il presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale, Raffaele Gallo. "L' assessora all'Istruzione Elena Chiorino - prosegue l'esponente dem - nello scusarsi in tarda serata ha colto l'occasione per scaricare la colpa sui funzionari regionali, rei, secondo il suo parere, dell'errore. Forse l'assessora dimentica che a capo di quella struttura c’è lei e deve assumersi non solo gli onori, ma anche gli oneri che derivano dall'incarico che ricopre. Invece di scaricare sugli altri le responsabilità cerchi di individuare una soluzione per le richieste. Noi siamo disponibili da subito".