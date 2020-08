Sanità privata, domani presidio per rinnovo contratto

Domani, alle 10, di fronte alla sede Aiop in via Maria Vittoria 6 a Torino, si terrà il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata, circa 10mila in Piemonte, indetto da Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa Uil. "Dopo 14 anni di lotte e 3 di trattativa - spiegano i sindacati - avevamo raggiunto la pre-intesa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della Sanità Privata, raggiungendo uno storico obiettivo: stesso salario e stessi diritti per chi fa lo stesso lavoro nel sistema sanitario nazionale, siano dipendenti pubblici o delle strutture private accreditate. Il 30 luglio doveva esserci, come da impegni sottoscritti dalle due associazioni datoriali Aiop (Confindustria) e Aris (Associazione Religiosa-Cei), per i loro oltre 100 mila dipendenti del comparto sanità (esclusi medici e dirigenti sanitari), la ratifica definitiva del contratto. Aiop non ha neanche convocato l'organismo direttivo nazionale, Aris lo ha fatto nei tempi stabiliti e ha formalmente comunicato esito di diniego della ratifica. Bisogna cambiare le regole: accreditamenti e adeguamenti tariffari solo a chi rispetta diritti del lavoro e garantisce buoni servizi ai cittadini. Il contratto nazionale è stato sottoscritto e va confermato".