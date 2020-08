SPORT & POLITICA

Ace di Appendino, ora scala la Federtennis

La sindaca di Torino strappa una candidatura blindata nella squadra del presidente uscente (e rientrante) Binaghi. Un riconoscimento per aver ottenuto le Atp Finals e forse anche l'inizio di una nuova carriera sulle orme di Christillin

Che Chiara Appendino sia una sportiva non l’ha mai nascosto, ma se finora il calcio (e in particolare la Juventus) come la pallavolo sono state solo delle passioni, per quanto riguarda il tennis è nato un vero e proprio amore. Dopo aver tanto insistito per ottenere l’organizzazione delle Atp Finals a Torino ed essere riuscita a portare a casa il risultato, la sindaca ora ha deciso di scalare le gerarchie della Federazione dov’è comparsa nella squadra presentata dal presidente uscente (e unico candidato) Angelo Binaghi in vista dell’assemblea in programma il prossimo 12 settembre a Roma.

Una candidatura sostanzialmente blindata che premia la prima cittadina per l’abnegazione con cui è riuscita a strappare per cinque anni (dal 2021 al 2025) la grande kermesse che vede contrapposti le migliori espressioni della racchetta mondiale. Che anche lei, come la sua mentore Evelina Christillin, abbia in mente una folgorante carriera nel mondo dello sport? Difficile da prevedere: per ora ha messo a segno un altro ace.

“Desidero ringraziare il presidente Binaghi per avermi invitata ad entrare a far parte del Consiglio federale . commenta a caldo la prima cittadina –. È una proposta che mi onora e che ritengo assuma anche la valenza di un meritato riconoscimento al lavoro svolto da Torino nell’ambito delle Atp Finals: un’opportunità importante non solo per la città, ma per tutto il movimento tennistico nazionale e per lo sport italiano nel suo complesso”.