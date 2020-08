Fase 3: sport paralimpico, a società piemontesi 345mila euro

Supera i 345 mila euro il contributo stanziato dal Comitato Italiano Paralimpico per la ripresa delle attività sportive delle Asd e delle Ssd del Piemonte, dopo il blocco totale causato dall'emergenza sanitaria del Covid-19. "Si tratta di una vera e propria boccata d'ossigeno - commenta Silvia Bruno, presidente CIP Piemonte -. Sono stati mesi molto duri per tutti e diverse società sportive hanno affrontato parecchie difficoltà. Per il panorama sportivo del Piemonte questo contributo è significativo e ci fa guardare con ottimismo al futuro". Sono 126 le società e le associazioni piemontesi che hanno beneficiato del contributo che, come nel caso della Asd Gss Torino, della Asd Discesaliberi e della Sportdipiù, ha superato i 10mila euro. Il contributo è stato assegnato grazie alle delibere della Giunta Nazionale n. 299 e n. 300, rispettivamente del 25 maggio e del 25 giugno.