Forza Italia: Vercelli, Riva Vercellotti nuovo coordinatore

"Carlo Riva Vercellotti guiderà Forza Italia come nuovo coordinatore provinciale di Vercelli". Lo annuncia in una nota il coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte, Paolo Zangrillo. "Sono soddisfatto che sia Vercellotti a prendere in mano il partito perché è espressione degli ideali fondanti di Forza Italia, quei principi liberali, cristiani, garantisti ed europeisti che sono centrali per la costruzione di un centrodestra competitivo - afferma Zangrillo -. Sono convinto che Carlo grazie alla sua lunga esperienza di amministratore in Comune, Provincia e oggi in Regione potrà permettere di attrarre nuovi iscritti e simpatizzanti legati a quella società del fare che è l'ossatura portante del Paese".