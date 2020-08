EMERGENZA SANITARIA

Impennata di contagi: +37

L'incremento di positivi dovuto a un focolaio nel Vercellese. Nel complesso dati stabili che, a detta degli esperti, non suscitano particolare preoccupazione. Stretta della Regione sugli ingressi dall'estero: quarantena fiduciaria per chi arriva dai Paesi a rischio

Sono +37 rispetto a ieri i contagi di Covid-19 in Piemonte, di cui 25 asintomatici. Una impennata imputabile a un focolaio individuato nel Vercellese (un gruppo di ragazzi dominicani si sarebbe contagiato a vicenda durante una serata trascorsa in discoteca). Dei 37 nuovi casi, 3 sono stati accertati tramite screening, 30 sono dovuti a contatti di caso e per 4 sono in corso di indagine. I casi importati sono 7. Il totale è ora di 31.799 casi totali, così suddivisi su base provinciale: 4117 Alessandria, 1887 Asti, 1056 Biella, 2951 Cuneo, 2828 Novara, 16.014 Torino, 1383 Vercelli, 1157 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 271 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 135 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.229 (+ 22 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3236 (+7) Alessandria, 1580 (+3) Asti, 845 (+0) Biella, 2463 (+2) Cuneo, 2364 (+1) Novara, 13.499 (+8) Torino, 1106 (+0) Vercelli, 964 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 172 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 642 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Sempre oggi è stato registrato un solo decesso di persona positiva al test, anche se la morte risale ai giorni precedenti. Il totale è di 4136 deceduti: 680 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1827 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Intanto La Regione ha deciso una stretta sugli ingressi in Piemonte, che riguardano sia i residenti che rientrano dall’estero sia di stranieri in arrivo. Comunicazione obbligatoria per chi transita o arriva da Paesi a rischio e quattordici giorni di isolamento fiduciario. Tampone e autocertificazione per chi lavora in sanità e servizi di assistenza alla persona. Sono le indicazioni operative per chi arriva o rientra in Piemonte dall'estero varate oggi dalla Regione. “Rispetto alle disposizioni nazionali, il Piemonte ha introdotto due irrobustimenti – spiega il governatore Alberto Cirio – che riguardano gli operatori della sanità e dei servizi socio-sanitari e assistenziali, per la delicatezza di queste professioni”. Chi rientra dai Paesi per i quali è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni, in particolare, dovrà comunicarlo compilando un apposito modulo, scaricabile sul sito della Regione, da trasmettere al proprio medico di base o al Sisp (Servizio di Igiene e sanità pubblica), specificando anche se svolge una professione socio-sanitaria o di assistenza alla persona. Tutte le aziende sanitarie regionali e le strutture socio-assistenziali, pubbliche e private, soggette ad autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte delle Asl, dovranno far compilare una apposita autocertificazione a tutti i dipendenti assenti dal lavoro per più di 5 giorni, indipendentemente se abbiano soggiornato all’estero o in Italia. La consegna al proprio datore di lavoro dell’autocertificazione – spiega la Regione – è raccomandata anche per chi, come nel caso di badanti, lavora nell’assistenza alla persona. Proprio per chi convive con le fasce più a rischio è stato previsto che l’isolamento fiduciario possa avvenire in un luogo alternativo al proprio normale domicilio, incluso (a proprio carico) strutture individuate dall’Asl in collaborazione con la Protezione civile. “Si tratta di una misura prudenziale – spiega l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi – ma necessaria perché sull’incremento dei nuovi contagi c’è un impatto rilevante dei casi importati, soprattutto dai paesi che in questo momento hanno una situazione epidemica particolarmente critica”. “Autodichiarazioni e certificazioni sull’isolamento fiduciario diamo ai lavoratori stranieri le certezze e garanzie che i consolati giustamente richiedevano – aggiunge l’assessore regionale alla Cooperazione internazionale, Maurizio Marrone – inoltre con i tamponi ad operatori della sanità e assistenza e i posti in residenze alternative, senza costi per il pubblico, garantiamo l’incolumità dal rischio contagio dei tanti anziani assistiti da badanti. Con questo nuovo metodo di collaborazione con le autorità diplomatiche diamo regole e sicurezza agli stranieri integrati che lavorano in Piemonte”.