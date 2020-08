Lega: Piemonte, Preioni commissario per il Vco

Il consigliere regionale Alberto Preioni è il nuovo commissario della Lega per il Vco. Lo ha nominato Riccardo Molinari, segretario piemontese del partito e capogruppo alla Camera del deputati. "Questa scelta - dichiara Preioni - mi onora e mi entusiasma. Perché tanto abbiamo fatto per il nostro Vco, ma tanto resta ancora da fare. Come già accade in Regione, la Lega deve diventare quella forza di maggioranza relativa che sa parlare con buonsenso a tutte le categorie dei nostri territori, per continuare a rispondere concretamente ai loro problemi e alle loro istanze. Quest'anno si voterà a Crevoladossola, Stresa, Baveno, Borgomezzavalle e Belgirate, l'anno prossimo toccherà a Domodossola dove l'imperativo è quello di confermare la Lega primo partito. Esperienze di buongoverno, come quella di Paolo Marchioni che speriamo si ricandidi a sindaco di Omegna, che hanno già convinto tanti amministratori locali ad avvicinarsi al nostro movimento". Il neo-commissario rivolge "un appello ai nostri ex consiglieri comunali di Verbania". "Siamo convinti - dice - che quando sarà messa a punto la nostra offerta sanitaria sarà un bene per tutto il Vco, come un bene è stata la legge sui canoni idrici: non c'è stata né ci sarà mai la volontà di discriminare un territorio rispetto ad un altro. Con questo spirito spero possano avviare una serena riflessione che li porti a ritornare nella Lega".