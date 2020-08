Foibe: spazio dedicato a Cossetto, no a proposta CasaPound

Il consiglio comunale di Varisella (Torino) ha respinto la proposta di un consigliere di CasaPound, Gaetano Tonino Cuttaia, di intitolare uno spazio a Norma Cossetto, la 23enne studentessa istriana uccisa nel 1943 da partigiani comunisti jugoslavi. E' quanto comunica lo stesso Cuttaia spiegando che il diniego sarebbe dovuto al fatto che in paese esiste già una Piazza della Libertà che racchiude la memoria di tutti i caduti. "Il sacrificio di Norma Cossetto - dichiara Cuttaia - deve essere ricordato ai più giovani per non dimenticare ciò che per oltre settant'anni si è voluto dimenticare. La maggioranza del consiglio comunale probabilmente ha voluto piegarsi ai diktat dell'Anpi, che vuole far rimanere nell'oblio un periodo storico tenuto volutamente nascosto per decenni".