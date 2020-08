Coronavirus: Piemonte, +31 contagi

Sono trentuno i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati oggi in Piemonte. Venticinque sono asintomatici. Per ventiquattro occorrenze si tratta di "contatti di caso". E' quanto si ricava dal bollettino diffuso dalla Regione sulla base delle segnalazioni dell'Unità di crisi. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 31.830. Oggi non sono stati comunicati decessi: il totale resta dunque 4.136. Invariato è anche il numero (3) dei ricoverati in terapia intensiva. I tamponi diagnostici finora processati sono 519.034.