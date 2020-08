Aggredisce moglie e cade da balcone, ferito

Ha dato.in escandescenze a causa del troppo alcol consumato. Un 46enne, residente ad Andorno Micca, nel Biellese, ha bisticciato con la moglie nella notte mettendo a soqquadro l'appartamento in cui si trovava anche la figlia. La donna spaventata dalla reazione violenta ha chiamato i carabinieri; al loro arrivo l'uomo, di origini albanesi, ha tentato di fuggire dal balcone, cadendo dal secondo piano e riportando alcune fratture. Ricoverato all'ospedale di Biella, non in pericolo di vita, l'uomo è piantonato.