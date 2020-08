Sestriere Film Festival, decima edizione a russo Vitaly Lazo

Il regista russo Vitaly Lazo ha vinto con "Death Zone - Nanga Parbat" la decima edizione del Sestriere Film Festival. Premio della Giuria per Reinhold Messner. Menzione speciale per Felicité Antoine Frioux, sull'impresa sportiva di tre sciatori estremi negli scenari superbi del Monte Bianco. La fotografia vincitrice del concorso fotografico è stata "Mi sono perso" di Ennio Vanzan, unico autore salito sul palco per ritirare il riconoscimento da parte di Roberto Gualdi, direttore della kermesse che a causa dell'emergenza Coronavirus quest'anno è stata in forse fino alla vigilia.