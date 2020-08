Verbania seconda in Italia per numero di turisti stranieri

Verbania è seconda tra i capoluoghi d'Italia con più turisti stranieri in rapporto agli abitanti. Prima solo Venezia, precede Firenze e Rimini. Arriverà quindi il contributo a fondo perduto del governo per i negozianti in difficoltà previsto dal dl agosto. "Da sottolineare è la seconda posizione di Verbania a livello nazionale - afferma il sindaco Silvia Marchionini - che, oltre alla considerazione fondamentale di vedere aiutate con questa posizione i negozi in difficoltà, verifichiamo come Verbania e il suo lago Maggiore continuano ad essere una delle mete preferite degli stranieri in Piemonte. Un risultato significativo, grazie al lavoro fondamentale di operatori e imprenditori locali, che deve spronarci come territorio a lavorare meglio e di più". Nella classifica nazionale Verbania è al secondo posto con un indice di 26,0 nel rapporto tra residenti e presenze di turisti stranieri: davanti solo Venezia (al 46) precedendo città come Firenze (al 21,5) e Rimini (al 15,3) . Ricordiamo che la media di turisti a Verbania è attorno alle 900 mila presenze annue. Al contributo avranno diritto, secondo le linee di indirizzo del decreto, i commercianti che nel giugno di quest'anno hanno avuto un fatturato inferiore alla metà di quello realizzato nello stesso mese dell'anno scorso. L 'indennizzo coprirà una parte di questa differenza, con uno sforzo maggiore per i più piccoli: il 20% della differenza per chi l'anno scorso aveva ricavi fino a 400 mila euro, il 15% per ricavi tra 400 mila e un milione di euro, il 10% per ricavi superiori a milione di euro.