Sestriere, 234 moto e auto d'epoca in parata al Colle

Parata per 234 auto e moto d'epoca domenica 9 agosto a Sestriere (To) che ha ospitato due prestigiosi raduni. Ad aprire le danze è stato il 5° Raduno Auto e Moto d'Epoca - dedicato a Danilo Toje e Luca Falco. Un evento organizzato dalla Pro Loco Sestriere con i mezzi storici che dopo l'esposizione statica in via Louset hanno sfilato per le vie del Colle sino al Forno di Sestriere per un aperitivo insieme. Dopo il pranzo i mezzi hanno sfilato ancora per le vie di Sestriere con una comitiva che si è diretta in Valle Argentera.È partita invece da Pinerolo (To) per raggiungere il Colle del Sestriere la seconda edizione della Scalata dei Rombanti un esclusivo riservato ad storiche sportive. Le splendide auto iper sportive hanno sostato in Piazzale Kandahar cimentandosi nel pomeriggio in una prova di agilità tra i birilli.