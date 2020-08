Urta auto in sosta col camion, rilevate 34 violazioni

Alla guida di un autocarro in stato di ebbrezza, ha urtato due veicoli in sosta in corso Regina Margherita, a Torino. Un camionista proveniente da Mantova, che trasportava derrate alimentari, si è visto ritirare la patente dalla polizia municipale del capoluogo piemontese. Da una prima analisi del tachigrafo sono state rilevate ben 34 violazioni relative a tempi di guida, di riposo e di pausa. I dati hanno anche indicato la presenza di sei allarmi emessi dalla strumentazione di bordo per guida senza carta nel tachigrafo e un eccesso di velocità. Nei prossimi giorni il personale specializzato analizzerà nel dettagli i dati elaborati dalla strumentazione e procederà alla contestazione delle violazioni. Nel frattempo il mezzo pesante è stato recuperato dal titolare, che è giunto sul posto.