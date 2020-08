Accoltellò rivale durante lite, in cella per tentato omicidio

La procura di Vercelli ha arrestato l'uomo che era stato indagato per avere accoltellato, lo scorso 4 luglio, un italiano nel dehors di un bar di corso Prestinari, a Vercelli. E' accusato di tentato omicidio. L'aggressore, dopo aver colpito il rivale con diversi fendenti al tronco, lo aveva lasciato in una pozza di sangue ed era fuggito; inizialmente giudicato in prognosi riservata, l'accoltellato era stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. A seguito delle indagini, condotte dalla Squadra Mobile della polizia di Vercelli, si è risaliti all'identità dell'aggressore, che era stato indagato per tentato omicidio e ora, su disposizione della procura, è stato condotto in carcere. I successivi sviluppi investigativi hanno consentito di trarre in arresto anche una seconda persona per il possesso di sostanze stupefacenti. Durante la lite anche la vittima, a sua volta, prima di ricevere le coltellate aveva ferito il rivale con un cacciavite.