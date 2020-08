Fiera del Peperone, la 71esima edizione speciale e diffusa

La 71ma Fiera del Peperone di Carmagnola, tra le più frequentate del Piemonte e quest'anno in programma al 28 agosto al 6 settembre, sarà "speciale" e "diffusa". "Speciale" perché conterrà proposte diverse dal solito nei contenuti e nelle modalità di attuazione, come le cene di qualità dislocate sul territorio, già protagoniste delle ultime edizione, ma più sviluppate quest'anno. "Diffusa" perché estesa in ampie e varie aree della città, "con il fine - spiega il Comune - di coinvolgere il tessuto sociale e commerciale e garantire al contempo le norme di sicurezza", e perché estesa al contributo di altri comuni del territorio e ai loro prodotti. Grazie al sostegno della Bcc-Banca di Credito cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, la Fiera propone cene di qualità preparate con prodotti di eccellenza, all'interno del Salone Antichi Bastioni, ribattezzato per l'occasione PalaBcc. Tra queste anche la cena del 5 settembre intitolata "Insieme per la ricerca", con parte del ricavato devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, per il secondo anno consecutivo charity partner.