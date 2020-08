Droga: cocaina trovata durante controllo, arrestato a Torino

Si è trasformato in un arresto per detenzione e spaccio di cocaina un normale servizio di controllo sulle strade compiuto dalla polizia nel weekend. Protagonista un cittadino italiano di 33 anni. L'uomo era alla guida della sua auto, quando è stato fermato dalla polizia a un posto di blocco in corso Duca degli Abruzzi, a Torino. La situazione si è complicata subito in quanto è stato trovato sprovvisto della patente, revocata dal 2015. Sentitosi in qualche modo braccato, consapevole che sarebbe stato sottoposto a perquisizione personale, ha confessato di avere con sé 4 ovuli di cocaina. Successivamente la polizia ha perquisito la sua abitazione trovando altri ovuli della stessa droga.