Università: a Torino finanziamento europeo per equità genere

Il progetto MindtheGepPs (Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans) presentato dal Cirsde-Centro Interdipartimentale di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere dell'Università di Torino, diretto da Cristina Solera, sociologa del Dipartimento Culture Politica e Società, ha vinto un finanziamento nell'ambito di Science with and for Society di Horizon 2020, programma europeo per la ricerca. MindtheGeos intende implementare l'equità di genere nelle organizzazioni di ricerca come le università. Il programma, della durata di 48 mesi e con un budget di oltre 2,6 milioni di euro, è nato dalla collaborazione tra il Cirsde, con il Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo di Torino, e una fitta rete di istituzioni europee. UniTo infatti è alla guida di un team internazionale composto da università, centri di ricerca e case editrici di diversi Paesi come Italia, Spagna, Irlanda, Polonia, Serbia, Svezia e Olanda. "Questo finanziamento - sottolinea il rettore, Stefano Geuna - è un successo per tutta l'Università di Torino che riconosce da tempo come un'assoluta priorità l'impegno nell'attuazione di politiche per la promozione dell'uguaglianza di genere, anche attraverso il monitoraggio della situazione interna, con l'obiettivo di favorirne il progressivo miglioramento in una prospettiva 'gender neutral'".