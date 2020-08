Violenza donne: maltrattamenti a Torino, due arresti polizia

Due arresti a Torino da parte della polizia per violenze, maltrattamenti e atti persecutori su donne. La prima vicenda riguarda un romeno di 24 anni che, in un bar della zona Barriera di Milano, aveva raggiunto l'ex compagna e l'aveva insultata. La donna ha telefonato al commissariato di via Botticelli, dove la situazione era già nota per via di una denuncia che era stata presentata a fine luglio: si parlava di vari episodi di percosse. Prima dell'attivo degli agenti il ventiquattrenne ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato. Il secondo caso è quello di un italiano di 30 anni che ha sottoposto l'ex fidanzata a un vero e proprio stalking, con pedinamenti e apparizioni improvvise nei luoghi da lei frequentati. L'uomo non si era rassegnato alla fine della relazione, che la donna aveva interrotto per il comportamento possessivo e talvolta violento di cui era vittima. Nell'ultimo episodio il trentenne l'ha attesa sotto casa e, quando è salita in auto, è entrato nell'abitacolo e le ha strappato di mano le chiavi per impedirle di partire. A quel punto la donna si è rivolta alla Questura.