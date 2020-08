Escursionisti dispersi in Val Grande, in corso le ricerche

Soccorso alpino, vigili del fuoco e Guardia di finanza sono impegnati da questa mattina nella zona di Cavaglio, in Valle Cannobina (VCO), nelle ricerche di due escursionisti tedeschi, marito e moglie, che hanno perso il sentiero durante un'escursione in Val Grande. L'allarme è stato lanciato dall'uomo che, avendo esaurito la batteria del suo cellulare, non è riuscito a dare chiare informazioni su dove si trovasse. Sembrerebbe anche che la moglie non fosse con lui, poiché i due si erano già divisi ieri sera.