Inps: Verdi-Piemonte, chi ha preso bonus Covid si dimetta

"Siamo dell'idea che tutti coloro che hanno percepito gli indennizzi del Covid-19 e al contempo ricoprono importanti cariche politiche debbano dimettersi. Esponenti politici che speculano su una situazione di grave crisi economica non sono giustificabili né ammessi. Per rispetto, ed etica politica nei confronti dei cittadini, tali soggetti non dovrebbero percepire neanche un centesimo, anche a fronte dei propri stipendi mensili certamente non indifferenti. Crediamo, inoltre, che questi non siano in grado di garantire la 'trasparenza' del loro operato nelle sedi istituzionali, venendo meno alla loro funzione di rappresentanza e tutela verso i cittadini. Perciò chiediamo le dimissioni immediate delle persone coinvolte in questa vicenda". Così in una nota, i Co-portavoce regionale dei Verdi - Europa Verde Piemonte, Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi.