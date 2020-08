Ferragosto: Torino dall'alto con i servizi turistici di Gtt

Il Ferragosto torinese si potrà festeggiare anche ammirando la città dall'alto. Nel fine settimana saranno infatti operativi i servizi turistici di Gtt, l'ascensore della Mole Antonelliana, aperto dalle 10 alle 19, e la Tranvia Sassi Superga, in servizio dalle 9 alle 20 il sabato e nei festivi e dalle 10 alle 18 dal lunedì al venerdì, con il mercoledì come giorno di chiusura. Nel weekend sarà operativo il collegamento con la Reggia di Venaria, Venaria Express, che sabato 15 e domenica 16 agosto sarà in funzione con servizio diretto da piazza Castello senza fermate intermedie. Ripartiranno invece da mercoledì 9 settembre le "Ceneinmovimento" sul Gustotram e il Ristocolor Gtt, che dopo la sospensione dovuta all'emergenza Covid-19 torneranno ad accogliere i passeggeri nel rispetto delle norme di sicurezza. E' possibile prenotare online un aperitivo o una cena per due persone allo stesso tavolo se non devono essere soggette al distanziamento, mentre per le prenotazioni di più persone sempre non vincolate al distanziamento interpersonale la prenotazione va fatta via mail a servizituristici@gtt.to.it o telefonicamente ai numeri 0115764733 o 0115764750 . E' inoltre richiesta la compilazione di un'autocertificazione da consegnare sul tram.