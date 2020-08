Ferrovie: lavori per 80 milioni su linea del Sempione

Manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria del Sempione. Rfi-Rete ferroviaria italiana eseguirà lavori per 70 milioni di euro mentre le Ferrovie federali svizzere ne svolgeranno per altri 11 milioni e mezzo di franchi (quasi 11 milioni di euro) nel tunnel tra Briga (Vallese) e Domodossola (Verbano Cusio Ossola). Rete Ferroviaria Italiana ha previsto interventi alla galleria elicoidale tra Varzo e Iselle e nelle gallerie tra Stresa e Baveno, la manutenzione di cinque ponti e la sostituzione della linea di alimentazione elettrica. Sarà allestito un nuovo sottopasso nella stazione di Belgirate e rinforzati i muri di contenimento della tratta Stresa-Belgirate. Verranno rinnovati i sistemi di smaltimento delle acque piovane tra le stazioni di Verbania e Premosello Chiovenda. Alla stazione di Verbania il marciapiede del primo binario sarà adeguato all'altezza standard europea prevista per i servizi ferroviari per facilitare l'accesso dei viaggiatori ai treni. Alla stazione di Domodossola e allo scalo di Domo 2 saranno rinnovati sostituiti 62 deviatoi e due chilometri di binari, ed eseguiti interventi di manutenzione straordinaria dell'ex Squadra Rialzo. In pratica sulla linea saranno operativi 30 cantieri, che impegneranno circa 400 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese appaltatrici, per un totale di circa 57 mila ore di lavoro complessive. L'interruzione della linea tra Domodossola (VCO) e Arona (Novara) prevede modifiche al programma dei treni, con limitazioni e autobus sostitutivi da domenica 16 agosto al 6 settembre. Dal 16 agosto al 6 settembre, la linea sarà interessata anche da lavori eseguiti dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) all'interno della galleria del Sempione. Per un ammontare di 11 milioni di franchi svizzeri Che sarà percorribile un solo binario: la circolazione dei treni subirà rallentamenti mentre la tratta tra la stazione di Iselle e quella di Domodossola sarà totalmente sbarrata al traffico: previsti bus sostitutivi.