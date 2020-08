LAVORO AGILE

Ai dipendenti della Regione piace molto lavorare da casa

Un sondaggio condotto dalla Cgil ribalta il giudizio espresso dai dirigenti dell'amministrazione: il 78% sarebbe disposto a continuare lo smart working anche se i più lo vorrebbero modulato diversamente. E alternando l'attività in remoto con la presenza in ufficio

Non è vero che i dipendenti della Regione Piemonte bocciano lo smart working, anzi, il 78% di loro sarebbe disposto a continuare l’esperienza anche se con declinazioni diverse, il 39% opterebbe per tre giorni su cinque, il 16% 4 su cinque, il 31% per due giorni e solo il 6% per una giornata a settimana. È quanto emerge da un sondaggio compiuto su 694 dipendenti e reso noto dalla Cgil Funzione pubblica. Un orientamento che va in senso contrario a quanto dichiarato dalla dirigenza e da alcuni componenti della Giunta e contenuto in un resoconto inviato al Dipartimento Funzione pubblica.

“Ci piacerebbe capire quali elementi ha utilizzato la dirigenza dell’Ente per esprimere un giudizio così negativo perché i dati che noi abbiamo raccolto e pubblicati sul nostro blog raccontano l’opposto”, spiega l’organizzazione sindacale in una nota in cui annuncia di aver inviato alla Regione una richiesta ufficiale di chiarimenti in proposito. Il sondaggio della Cgil rileva inoltre che il 69% dei lavoratori ha adottato anche a casa un’organizzazione del lavoro simile a quella in ufficio, che l’85% ha usato strumenti propri. Il 60% sostiene di aver organizzato meglio il proprio tempo di lavoro, l’88% che l’attività svolta a casa è equiparabile a quella in ufficio. Il 10% ha invece faticato ad organizzare il tempo di lavoro. La maggioranza, peraltro, vorrebbe alternare il lavoro agile al lavoro in presenza. Il 71,3 % dei dipendenti regionali che hanno risposto al questionario ha rendicontato la propria attività lavorativa al responsabile con report settimanali (45,7%), con report giornalieri (17,9%) o a step su attività specifiche (17,9%).

La maggioranza del campione che ha risposto al questionario è inquadrato nella categoria D con incarico di posizione organizzativa; in quasi egual misura hanno risposto i dipendenti inquadrati nella categoria D senza Po (posizione organizzativa) e nella C. Pochi quelli inquadrati nella categoria B e tra i dirigenti. Per quanto riguarda l’aspetto anagrafico, coloro che hanno partecipato al sondaggio si colloca tra i 50 e 60 anni (48,6%), tra i 40 e i 50 (33,4%) e il 12,7% ha più di 60 anni. Significativo il dato anagrafico che colloca 6 dipendenti su 10 oltre ai 50 anni di età. La maggioranza del campione ha un profilo amministrativo (il 59,2%) e il 37,2% è invece tecnico. Il livello di istruzione è alto, la laurea magistrale contraddistingue il 48,4% degli intervistati, il 26,8% è diplomato, mentre il 14,6% ha conseguito la laurea breve.