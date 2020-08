DIRITTI & ROVESCI

Dal bonus al malus dell'antipolitica

Giusto cacciare "per insipienza" chi si è accaparrato l'assegno dell'Inps, ma con il moralismo peloso s'imbocca una strada pericolosa. Qual è il discrimine perché gli eletti possano esercitare i diritti attribuiti ai cittadini? L'intelligente provocazione dell'onorevole Napoli

“I parlamentari possono usufruire dell’ecobonus?”. A metà tra il quesito pertinente e la domanda provocatoria, la frase che il deputato di Osvaldo Napoli conclude con il punto interrogativo e spedisce al premier Giuseppe Conte ha il pregio di indirizzare su un piano diverso e meno moralistico la discussione sui “furbetti del bonus” e su quanto l’ha preceduta e favorita.

Al presidente del Consiglio “e ai soloni e castigamatti del nostro Paese”, il parlamentare di Forza Italia chiede ciò che quanto sta accadendo dopo le notizie fatte trapelare dall’Inps legittimano a chiedere, ovvero “un parlamentare può accedere all’ecobonus del 110% per la ristrutturazione della prima o della seconda abitazione? E può godere dei vantaggi fiscali per l’acquisto di elettrodomestici, così come previsto dai provvedimenti del governo?”. Domande, tutt’altro che prive di fondamento, anzi “doverose, a mio giudizio – spiega Napoli – per portare un po’ di chiarezza nella polemica, degenerata in rissa secondo il triste costume populista di questo tempo, dei cinque parlamentari che hanno intascato i 600 euro di bonus”. A loro il deputato chiede “le dimissioni, ma non per immoralità, bensì per insipienza”.

È l’antipolitica mascherata quella che traspare dalle dichiarazioni di condanna da parte di tutte le forze politiche, sull’onda della comprensibile riprovazione dei cittadini di fronte a quelle richieste di aiuto economico da parte di chi, in virtù di generosi emolumenti pubblici, non ne avrebbe bisogno. “Il moralismo accattone di cui ci nutriamo ogni giorno ha alzato a peccato mortale, degno di fucilazione, maneggiare o intascare denaro direttamente, sia pure nel rispetto di una norma generale”, sostiene fuori dal coro il politico piemontese.

“Se invece intaschiamo denaro sotto forma di detrazioni o bonus fiscali, addirittura nella misura del 110%, il peccato cessa d’incanto e con esso l’indignazione collettiva”, osserva rammentando che “stiamo parlando di provvedimenti tutti ugualmente validi erga omnes. Allora dovremmo tutti aspettarci che l’Agenzia delle Entrate ci comunichi al più presto quanti politici hanno usufruito dell’ecobonus”. Un ragionamento quello di Napoli che non fa una grinza e che mette allo scoperto non solo il prevalere della pancia sul cervello, ma soprattutto il carissimo prezzo della delegittimazione della politica e dell’elevazione sull’altare populista del suo opposto.

“L’idea di aprire contro i parlamentari una stagione di discriminazioni e di crucifige per compensare una lunga stagione di privilegi ci dice quanto infima sia la qualità dell’attuale ceto politico, a tutti i livelli”. La conclusione, per Napoli rimanda a stagioni passate che continuano a produrre i loro effetti perversi: “Continuiamo a pagare le conseguenze della fine dei grandi partiti, con la loro capacità di selezionare il personale politico e garantirne una certa qualità sul piano morale e amministrativo”. Difficile, se non impossibile, sostenere il contrario.