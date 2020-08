M5S: Carretto, stiamo diventando come gli altri

"Eravamo diversi dagli altri, ora stiamo diventando come gli altri. E tutto perché? Perché qualcuno pensa che lo scopo della politica sia solo e unicamente quello di vincere le elezioni?". Così, su Facebook, il consigliere comunale del M5s torinese Damiano Carretto annuncia il suo voto contrario ai due quesiti sui quali gli iscritti del Movimento sono chiamati a pronunciarsi domani sulla piattaforma Rousseau. "Come al solito - scrive Carretto critico - le votazioni su Rousseau sono anticipate da scarsissimo preavviso e nessuna discussione politica interna. In ogni caso domani voterò per mantenere il limite dei due mandati e contro le alleanze con liste civiche e partiti tradizionali".