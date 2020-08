M5s: Sganga, i nostri sindaci devono potersi ricandidare

"I nostri sindaci devono potersi ricandidare. Per l'esperienza maturata, il coraggio che hanno dimostrato e soprattutto perché un progetto di rinnovamento in una città non si porta a termine in soli 5 anni". Così, su Facebook, la capogruppo M5s al Consiglio comunale di Torino, Valentina Sganga, annuncia il voto favorevole al quesito sul doppio mandato associandosi "al 'daje' corale per Virginia Raggi, che avrà tutto il nostro sostegno per la corsa al bis". Sganga giudica invece "più complicato" il quesito sulle alleanze. "E' giusto - dice - che ogni territorio mantenga le sue specificità e valuti che tipo di progetto amministrativo mettere in piedi e soprattutto con chi, ma è fondamentale essere consapevoli del fatto che gli accordi si fanno sempre su base programmatica. I comitati d'affari e la spartizione di posti non ci interessano" taglia corto ribadendo che "le idee di sviluppo incentrate sullo sfruttamento del suolo, la speculazione edilizia, le grandi opere inutili e su modelli di mobilità insostenibili non ci appartengono. E, ancora - conclude -, chi continua a pensare che gli strumenti di sostegno al reddito siano un'elemosina ai fancazzisti del divano, e non un strumento di civiltà per aiutare chi è in difficoltà, non dovrà mai avere a che fare con noi. Vale su tutti i territori, vale soprattutto per Torino".