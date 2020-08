Inps: Sarno (Pd), verserò 6 mesi di stipendio a lavoratori

Fonderà un Comitato per aiutare i lavoratori in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria e come primo atto vi verserà sei mesi del suo stipendio di consigliere regionale del Piemonte. E' quanto annuncia Diego Sarno, esponente del Pd, il giorno dopo avere rivelato "il grave errore" di una richiesta partita a suo nome per il bonus Covid. Sarno dichiara di avere deciso di far nascere "un Comitato con lo scopo di avviare iniziative che possano dare un aiuto economico a tutti i lavoratori in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19, partendo da subito con il destinare il mio stipendio da consigliere per sei mesi al Comitato. Se altri miei colleghi, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, vorranno fare lo stesso, magari associandosi a questo Comitato, saranno ovviamente i benvenuti". "Ho fatto un grave errore - conclude il consigliere - e me ne scuso con tutti. Mi sembra però necessario fare un passo in più, per rendere le scuse univoche e concrete. E ciò per contribuire a non alimentare la distanza tra la politica e le persone, e nello stesso tempo riequilibrare la mia posizione contro ogni strumentalizzazione dell'errore che ho riconosciuto". L'iniziativa di Sarno, intanto, ha ricevuto un prestigioso "endorsement", quello dell'ex Procuratore della Repubblica Gian Carlo Caselli che ha dichiarato: "Diego Sarno lo conosco e ne ho sempre apprezzato l'onestà e la generosità con cui si è costantemente impegnato sul campo. Caratteristiche che emergono anche in questa vicenda in ragione dell'evidente volontà di rimediare efficacemente ad uno sbaglio riconosciuto." Il consigliere ha annunciato che Caselli sarà presidente e garante del costituendo Comitato.