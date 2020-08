Meteo: tempo instabile con qualche pioggia

A Torino oggi, giovedì 13 agosto, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Temporanea attenuazione della nuvolosità al pomeriggio, ma con nubi in nuovo aumento dalla sera associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 12mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4015m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: L'anticiclone si indebolisce permettendo l'arrivo di correnti più umide atlantiche. Tempo più instabile con temporali piuttosto diffusi tra Piemonte e Val d'Aosta; accumuli localmente abbondanti sull'Ossola. Fenomeni più sporadici tra basso Piemonte e Liguria. Temperature in calo, venti in intensificazione da Ese sul Ligure e moto ondoso in aumento.