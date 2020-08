Fuori strada nel Cuneese, molti ristoranti chiusi per lutto

Ristoranti chiusi in provincia di Cuneo "in segno di lutto e rispetto" per i cinque ragazzi morti nell'incidente di Castelmagno. Sono quelli che aderiscono a Wecuneo, il nuovo ente targato Confcommercio che si pone come obiettivo la promozione e il rilancio turistico della città di Cuneo, insieme a Confcommercio e a Open Baladin Cuneo, con tutti i ristoranti aderenti a Wecuneo@dehor, perché "toccati dal drammatico incidente". "Esprimiamo la nostra vicinanza e le nostre sentite condoglianze alle famiglie dei ragazzi così tragicamente scomparsi", dicono su Facebook i ristoratori.