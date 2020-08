Furia (Pd), evitare nuovo lockdown ma niente allarmismi

"E' importante appellarsi alla responsabilità per gli individui nel seguire le regole di prevenzione, ma tocca allo Stato e alle Regioni migliorare la risposta pubblica ad una eventuale seconda ondata". Lo afferma, in una nota, il segretario piemontese del Pd, Paolo Furia. "Bisogna fare in modo che un nuovo lockdown non sia necessario - aggiunge l'esponente dem -. A nulla servono allarmi ingiustificati o, al contrario, la sottovalutazione del problema. Con il Covid non bisogna convivere: bisogna sconfiggerlo e nel frattempo gestirlo possibilmente senza provocare traumi alla società nel suo complesso".