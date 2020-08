Tentativo di truffa alle imprese che registrano un marchio

Una nuova truffa ai danni delle imprese. Questa volta riguarda la registrazione dei marchi. A denunciarlo le camere di commercio di Biella e Vercelli che hanno segnalato gli illeciti all'Agcom. La truffa consiste in una comunicazione che sembra appartenere ai canali ufficiali e che richieste una somma di 2 mila e 134 euro in favore di World Patent and Trademark Agency sro con sede a Brno in Repubblica Ceca. Le imprese possono essere fuorviate da questa comunicazione e cascare nel tranello pagando la cifra richiesta che in realtà serve per l'inserimento in un portale di un'attività commerciale a fini pubblicitari. Per questo le due camere di commercio piemontesi chiedono alle imprese di rivolgersi sempre ai loro organi di fiducia per verificare la veridicità delle comunicazioni.