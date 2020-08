M5s: Unia, ho votato No ma comprendo chi vota Sì

"Alla fine ho votato no a tutti e due i quesiti pur comprendendo le motivazioni di chi vota sì". Così Alberto Unia, assessore all'Ambiente del Comune di Torino, ruolo ricoperto dopo essere stato il primo capogruppo dei 5 Stelle a Palazzo Civico, e da sempre fra i più vicini alla sindaca Chiara Appendino, annuncia su Facebook il suo voto contrario ai quesiti sul vincolo del doppio mandato e le alleanze elettorali sui quali sono chiamati ad esprimersi oggi e domani i militanti del Movimento 5 Stelle. A chi gli chiede se stia per "cambiare casacca" replica "e perché mai? Cioè quindi chi vota no vuole cambiare casacca? Secondo quale ragionamento? Perché si vota allora?".