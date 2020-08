Sicurezza: Appendino, controllo segue a riqualificazione

"Sin dall'inizio del nostro mandato abbiamo promosso un modello di sicurezza che passasse innanzitutto dalla riqualificazione del territorio, dalla creazione di valore, dallo spirito di comunità arrivando a creare bellezza laddove, in troppi, vedevano solo degrado" ma "dopo la riqualificazione è importante prendersi cura dei territori anche controllando cosa avviene sugli stessi al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli spazi". A dirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino che su Facebook pubblica la mappa delle nuove telecamere che saranno installate in città con il progetto Argo. Appendino spiega che "nel giro di 5-6 mesi dovremmo già avere le prime telecamere accese", e precisa che una parte sarà fissa mentre altre "potranno essere installate in luoghi diversi a seconda delle esigenze del territorio e saranno l'accompagnamento ad attività di animazione urbana. "L'obiettivo - conclude - è quello di avviare azioni di riqualificazione materiale e immateriale e, a un tempo, installare dispositivi di videosorveglianza fintanto che sarà necessario".