Coronavirus, un decesso e 26 nuovi positivi in Piemonte

Sono 31.982 (+26 rispetto a ieri, di cui 22 asintomatici). Dei 21 casi, 8 screening, 17 contatti di caso, 1 con indagine in corso. I casi importati sono 4 su 26) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, secondo i dati forniti dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri); i ricoverati non in terapia intensiva sono 77 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 784. Purtroppo, si è registrato anche un decesso.