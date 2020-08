Armi, coltelli e contabilità usuraia a casa, arrestato 76enne

Nella sua abitazione in zona Regio Parco, a Torino, aveva un vero e proprio arsenale d'armi. Un 76enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di armi e denunciato per ricettazione della pistola di una persona deceduta. Nel corso della perquisizione, i militari dell'Arma hanno trovato alcuni calendari, con nomi e somme di denaro prestate; per questo motivo l'anziano è sospettato di essere l'usuraio del quartiere. Nella casa dell'uomo sono state sequestrate una pistola semiautomatica Herstal calibro 7.65, intestata a una persona deceduta nel 2001, un revolver calibro 22 privo di marca e di matricola, un coltello da caccia e 146 proiettili, calibro 7.65, 22 e 9x21. La perquisizione, scattata a seguito di un'attività informativa, rientra in una strategia più ampia su tutto il territorio della provincia di Torino disposta dal comandante provinciale dei carabinieri di Torino, colonnello Francesco Rizzo, per contrastare la detenzione illegittima di armi.