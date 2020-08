ICT

In tilt la rete informatica Csi, bloccata la piattaforma Covid

Da ieri sera un guasto impedisce ai medici e alla strutture sanitarie ogni collegamento. Interrotta anche l'attività nei Comuni e in gran parte delle amministrazioni. Il consorzio sta progressivamente risolvendo i problemi, riattivando poco alla volta tutti i servizi

Impossibile prescrivere farmaci ed esami, irraggiungibile la piattaforma Covid per la gestione dei tamponi e delle quarantene, pazienti esasperati come i medici di famiglia impotenti di fronte a quel blocco totale della rete informatica regionale che prosegue da ieri sera. “Un guasto molto serio al Csi”, spiegano in Regione dove tutti i servizi, così come quelli dei Comuni a partire da quello di Torino, affidati al Consorzio per il sistema informativo sono fuori uso. Ma è proprio la sanità a rappresentare la criticità maggiore ed è facilmente comprensibile, così come deve preoccupare non poco quella che appare come una vulnerabilità di una infrastruttura cruciale per la salute dei cittadini.

“Per tutta la mattina siamo stati subissati di telefonate dei pazienti ai quali non siamo in grado di fornire le prescrizioni” spiega Pier Giorgio Fossale presidente dell’Ordine dei medici di Vercelli. “Dalla Regione non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione e, fatto ancor più grave, la piattaforma Covid per la gestione del tamponi e dei pazienti in isolamento è totalmente inaccessibile”.

Sui computer dei medici e delle Asl continua a comparire il messaggio che dice: “Piattaforma Covid. Sistema in manutenzione. Il servizio sarà disponibile a breve”. Verso le 13 e 30 i primi segnali di una ripresa. “Stiamo facendo ripartire i servizi in maniera graduale – spiegano al Csi – partendo da quelli più importanti, come la Sanità”. Resta l’interrogativo su cosa potrebbe accadere nel caso un guasto come questo si verificasse in piena emergenza. E forse occorre una risposta concretamente tranquillizzante da chi gestisce una rete strategica e di vitale importanza.