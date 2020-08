M5s: Ricca (Lega), caduti ultimi dogmi, diventati uguali Pd

"Sono caduti anche gli ultimi due dogmi del Movimento 5 Stelle, che è diventato praticamente identico al Pd. E viste anche le dichiarazioni di ieri di Appendino, che ha aperto alle alleanze, se si fondessero in un partito unico non se ne accorgerebbe nessuno". A dirlo il segretario torinese e capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Fabrizio Ricca, a proposito del doppio Sì dei militanti pentastellati sulla piattaforma Rousseau. "Non avevamo dubbi sul risultato" afferma Ricca secondo il quale "farebbero di tutto pur di governare. Per fortuna - aggiunge - il prossimo anno li manderemo tutti a casa", conclude facendo riferimento alle prossime elezioni amministrative torinesi.