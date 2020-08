M5s: Carretta (Pd), non esistono ricadute locali su Torino

"Senza girarci attorno: non esistono ricadute locali su Torino. Su una ipotetica alleanza ci siamo già espressi e non mandiamo all'aria il percorso che abbiamo messo in campo, il lavoro serio di elaborazione per qualche click o per qualche calcolo cinico". Non usa mezzi termini il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta per commentare il risultato della votazione dei militanti M5s sulla piattaforma Rousseau, in particolare per quel che riguarda il Sì alle alleanze. "Ma soprattutto si sono espressi i torinesi, stanchi di questa amministrazione", aggiunge Carretta ricordando che "per fidanzarsi bisogna essere in due. Siamo reduci da 5 anni di disastri - conclude - e stiamo lavorando per rilanciare la città".