Coronavirus: il Piemonte balla, ma solo all'aperto

Si può ballare solo all'aperto in Piemonte. E' quanto prevede l'ultimo decreto regionale, il n.85 del 10 agosto scorso, che richiama le Linee guida per la riapertura delle Attivita' Economiche, Produttive e Ricreative della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al comma 33, il decreto regionale stabilisce che l'apertura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati sia consentita "con attività di ballo svolte esclusivamente in spazi esterni". Rafforzati i controlli in vista del Ferragosto.