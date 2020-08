M5s: ex pentastellati Torino, "brutta fine, stelle candenti"

Gli ex 5 Stelle torinesi di Palazzo Civico bocciano il voto sulla piattaforma Rousseau su vincolo del doppio mandato e alleanze. "Che brutta fine!", scrive su Facebook la consigliera comunale Deborah Montalbano, la prima ad aver lasciato i pentastellati passando alla minoranza come demA. Per lei "gli unici coraggiosi sono stati quelli che vi hanno detto 'No' e se ne sono andati al misto o se ne sono andati semplicemente, per combattere voi come avevano combattuto gli altri, perché avevano capito che non eravate diversi, ma addirittura peggiori... tra una corrente fedeista e una che finge la rivoluzione urlando allo scandalo a parole ma mai nei fatti, consapevoli e complici". Di "stelle cadenti di San Lorenzo" parla un altro ex 5 Stelle, Aldo Curatella, anche lui passato al Gruppo Misto. "Abbiamo un partito ma senza controllo e comandato da una élite! Cit. Rousseau" scrive sui social osservando che "a sto punto meglio votare gli originali e non le copie mutate geneticamente negli anni e senza alcun controllo serio interno. Quanti anni sprecati". Si unisce al coro l'altra consigliera che aveva lasciato la maggioranza, Marina Pollicino. "Non mi pento di aver creduto in un'idea prima che in un programma - dice -. Ma non sono così cieca da non constatarne il fallimento. La normalizzazione è ormai omologazione".