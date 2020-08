Ferragosto: Carabinieri Torino, 225 pattuglie per la sicurezza

I Carabinieri del Comando provinciale di Torino hanno schierato oggi sul territorio 225 pattuglie, per un totale di 450 militari, per garantire la sicurezza e la gestione della viabilità. Numerosi servizi coordinati di controllo del territorio in tutta l'area metropolitana torinese sono stati disposti dal Comando provinciale per la giornata del ferragosto e per i giorni successivi. Pattuglie saranno nelle zone lacustri e nelle aree montuose e collinari interne, nei parchi e strade cittadine per contrastare eventuali malintenzionati, nelle aree della movida, ma anche nelle zone più periferiche e nei piccoli centri abitati per essere più vicini alle fasce deboli, primi tra tutti gli anziani spesso rimasti soli in casa, fornendo loro ogni possibile assistenza. Un elicottero dell'Arma sorvolerà l'intera Provincia e particolare attenzione sarà anche rivolta alle ore notturne per prevenire soprattutto i furti in appartamento. Con l'ausilio dei Nuclei CC Antisofisticazione e Sanità ed Ispettorato del Lavoro saranno, altresì, controllati esercizi commerciali con verifiche sui prodotti alimentari somministrati ed in materia di lavoro.