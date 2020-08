Foibe: CasaPound "crea" via Norma Cossetto nel Torinese

Una via intitolata a Norma Cossetto è comparsa nell'abitato di Varisella (Torino) per iniziativa di militanti di CasaPound. Norma Cossetto è una studentessa che nel 1943, a 23 anni, fu uccisa in Istria da partigiani comunisti jugoslavi. Gli attivisti hanno affisso il cartello "via Norma Cossetto" dopo la mancata approvazione, da parte del Comune, di una mozione presentata dal consigliere comunale Gaetano Tonino Cuttaia che chiedeva di intitolare uno spazio alla memoria della giovane. "Con questo gesto - dichiara Matteo Rossino, responsabile provinciale di CasaPound - abbiamo voluto mettere in risalto la figura di Norma Cossetto, morta per amore della Nazione e che non si è voluta piegare al ricatto dei partigiani titini. Con quella bocciatura è stata uccisa una seconda volta". Il Comune aveva motivato il diniego spiegando che che in paese esiste già una Piazza della Libertà che racchiude la memoria di tutti i caduti.