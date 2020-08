Ferragosto: controlli a Torino Porta Nuova, due denunciati

Due persone sono state denunciate nel corso dei controlli svolti dalla polizia ferroviaria del compartimento Piemonte e Valle d'Aosta il 13 agosto nel quadro dell'operazione "Alto Impatto" portata avanti a livello nazionale. Gli interventi, in particolare, si sono concentrati alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, con accertamenti a campione sui viaggiatori e i loro bagagli, impiegando unità cinofile, apparati radio, metaldetector e smartphone per la consultazione sul posto delle banche dati. Un nigeriano di 25 anni, residente a Cuneo, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per possesso di decine di grammi di marijuana; aveva nascosto lo stupefacente negli indumenti intimi. Un trentaseienne italiano, sorpreso a bivaccare lungo i binari, è stato trovato in possesso di un distintivo metallico riconducibile all'Arma dei carabinieri. Nel bagaglio aveva indumenti militari dell'Esercito italiano più due coltelli a serramanico con lama risp di 9 e 10 cm. Anche per lui è scattata la denuncia.