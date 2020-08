Vandali in azione a Rivoli, divelti pali e cartelli stradali

Vandali in azione nella notte a Rivoli (Torino), dove degli sconosciuti hanno divelto pali e cartelli stradali che erano stati collocati dall'amministrazione comunale giovedì scorso nel centro storico, in via Fratelli Piol e piazza Matteotti. I cartelli sono stati abbandonati in mezzo alla via o buttati nei cestiti. A denunciare quanto accaduto, attraverso i social, è stato il vicesindaco Laura Adduce.