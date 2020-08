Cede intonaco galleria a Borgosesia

Un cedimento dell'intonaco si è verificato questa notte a Borgosesia (Vercelli) all'interno della Galleria Frascotti. La zona è stata transennata dai vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l'area e per i primi accertamenti. La struttura è in una proprietà privata con diritto di passaggio per i cittadini; all'interno della galleria si trovano alcuni negozi. "Mesi fa - dice il sindaco, Paolo Tiramani - avevamo intimato alla proprietà di fare altri lavori, eseguiti ma evidentemente non sufficienti. A costo di andare al Tar chiederemo un intervento radicale. Non si scherza sulla incolumità dei cittadini".