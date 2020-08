Nel nome del fratello

Cittadinanza onoraria di Squillace in virtù delle mai recise radici famigliari, in particolare del fratello Vito, politico democristiano morto nel 2004, quella assegnata a Osvaldo Napoli l’altra sera dall’amministrazione comunale del piccolo centro sulla costa jonica catanzarese. La storia della famiglia Napoli così come lo stesso parlamentare l’ha raccontata parla di emigrazione verso il nord ma anche di un legame forte mai venuto meno con la terra delle origini. Un racconto a tratti sofferto di una Torino dell’epoca “insensibile nei riguardi di noi cafoni” nella quale il giovane Osvaldo sotto la guida del fratello maggiore cercava il riscatto personale e quella di tutti i “Napoli di Squillace”.