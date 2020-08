Meteo: cieli nuvolosi al mattino, graduale attenuazione nel pomeriggio

A Torino oggi, lunedì 17 agosto, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, sono previsti 4.5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3847m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte. Il mattino nuvolosità irregolare e ancora qualche rovescio su Piemonte centro-settentrionale in via esaurimento. Generali schiarite nel corso della giornata ma tra tardo pomeriggio e sera sarà possibile nuovamente qualche temporale sulle Alpi in locale estensione alle zone di pianura piemontesi. In Liguria correnti umide meridionali favoriscono nuvolosità irregolare, a tratti anche compatta (specie a ridosso dell'Appennino) con qualche goccia di pioggia non esclusa. Temperature in lieve diminuzione. Venti in rinforzo da SO. Mare Ligure da poco mosso a mosso.