Moderati, serve sindaco credibile non che parli con M5s

"A Torino serve un sindaco coraggioso, che parli con le attività produttive e le categorie economiche. Un sindaco che parli ai torinesi rimasti indietro, a chi fa più fatica, e costruisca prospettive concrete di crescita. Un sindaco che non faccia solo annunci sui social, che sia credibile, che costruisca per Torino relazioni e opportunità. Torino ha bisogno di questo, non certo di un Sindaco che parli ai 5 stelle". E' quanto dichiarano, per i Moderati, Giacomo Portas e Carlotta Salerno.