Laus (Pd), no campagna elettorale contro qualcuno

"Non è mai utile fare campagna elettorale contro qualcuno, è invece indispensabile farla per qualcosa. Per portare avanti un progetto, per affermare un modello di governo del territorio, per mettersi sulla stessa frequenza di una comunità e sentirne i bisogni". Così, su Facebook, il senatore Mauro Laus (Pd) interviene nel dibattito sulle prossime elezioni amministrative torinesi. L'invito è a "star lontani dall'ostilità e dai personalismi che in termini di credibilità valgono zero e intossicano un elettorato che è già oltre il limite della frustrazione". "Per vendere e valorizzare il suo prodotto - afferma Laus - un imprenditore non perde tempo a screditare quello dei concorrenti, ma valorizza il suo agli occhi di chi dovrà sceglierlo: si rende credibile, proprio come dovrebbe fare un politico agli occhi dell'elettorato. Suggerirei quindi di star lontani dall'ostilità e dai personalismi che in termini di credibilità valgono zero e intossicano un elettorato che è già oltre il limite della frustrazione".